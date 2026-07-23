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Украина получила от МВФ второй транш в размере 690 млн долларов

13:52 23.07.2026 Чт
1 мин
Куда пойдут деньги?
aimg Татьяна Степанова
Фото: премьер-министр Украины Сергей Корецкий (facebook.com zelenskyy.official)

Сегодня, 23 июля, Украина получила второй транш в размере около 690 млн долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

"Украина сегодня получила второй транш около 690 млн долларов от МВФ по новой четырехлетней программе", – сообщил Корецкий.

По словам премьера, средства уже поступили в государственный бюджет и будут направлены на поддержание макрофинансовой стабильности, в частности на финансирование приоритетных расходов.

Кредит от МВФ

Напомним, недавно новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал, что решение МВФ по кредиту в размере 690 млн долларов будет принято в понедельник, 20 июля.

Его заявление было сделано после того, как премьер провел разговор с первым заместителем директора-распорядителя МВФ Дэном Катцем.

Уже 21 июля Исполнительный совет МВФ принял решение о выделении Украине нового кредита в размере 690 млн долларов.

Отметим, что сотрудничество с МВФ остается одним из ключевых элементов финансовой стабильности Украины в условиях вызовов безопасности.

В июне 2026 года Украина и Фонд достигли соглашения на уровне персонала по первому пересмотру четырехлетней программы расширенного финансирования EFF общим объемом 8,1 млрд долларов.

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