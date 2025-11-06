Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria (фото)

"Дякую міністру оборони Андрісу Спрудсу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки. Ці машини одразу стануть на озброєння Сил Спеціальних Операцій. Загалом у 2025 році ми отримали усі обіцяні 42 бронемашини – дякую за це", - зазначив Шмигаль.

Він також зазначив, що латвійці передали Україні ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.

"Також вдячний нашим латвійським друзям за додатковий внесок у 2,2 млн євро в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів", - додав міністр оборони.

Також вкрай важлива участь Латвії у проекті держав НАТО "Реноватор" з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні.

"Боротьба триває, агресор лише посилює тиск. Розраховуємо на реалізацію фінансування шляхом так званого репараційного кредиту за рахунок російських заморожених активів. Потрібні спільні рішучі кроки з цього питання, оскільки це безпека як України, так й інших країн Європи", - додав він.