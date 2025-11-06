Україна отримала від Латвії понад два десятки БТР Patria (фото)

Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6. Передача машин відбулась у Ризі на військовій базі "Адажі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Дениса Шмигаля.
"Дякую міністру оборони Андрісу Спрудсу, уряду Латвії та всім латвійцям за надзвичайний рівень підтримки. Ці машини одразу стануть на озброєння Сил Спеціальних Операцій. Загалом у 2025 році ми отримали усі обіцяні 42 бронемашини – дякую за це", - зазначив Шмигаль.
Він також зазначив, що латвійці передали Україні ще 12 бойових розвідувальних машин CVR(T), що є частиною раніше оголошеного пакета військової допомоги.
"Також вдячний нашим латвійським друзям за додатковий внесок у 2,2 млн євро в ініціативу PURL та фінансову допомогу на Коаліцію укриттів", - додав міністр оборони.
Також вкрай важлива участь Латвії у проекті держав НАТО "Реноватор" з відбудови п'яти військових реабілітаційних центрів в Україні.
"Боротьба триває, агресор лише посилює тиск. Розраховуємо на реалізацію фінансування шляхом так званого репараційного кредиту за рахунок російських заморожених активів. Потрібні спільні рішучі кроки з цього питання, оскільки це безпека як України, так й інших країн Європи", - додав він.
Бронетранспортер Patria 6x6 розроблений у Фінляндії, а його серійне виробництво налагоджене в Латвії. Потужності заводу дозволяють виготовляти до 160 одиниць цієї техніки щороку. Patria 6x6 перебуває на озброєнні збройних сил Фінляндії, Швеції та Латвії.
Машина призначена насамперед для транспортування особового складу, однак вона може адаптуватися для виконання інших завдань. Залежно від комплектації, ЗСУ можуть оснастити Patria 6x6 кулеметами, 25/30-мм бойовими модулями або 120-мм мінометною системою Patria Nemo.
Загальна маса бронетранспортера – близько 24 тон, з яких до 8,5 тони припадає на бойове навантаження. Максимальна швидкість – до 100 км/год.
Міністерство оборони Латвії ще у лютому цього року повідомило, що замовило бронетранспортери Patria 6x6 для постачання українським Збройним силам. У липні Україна отримала від Латвії першу партію бронетранспортерів Patria 6х6.