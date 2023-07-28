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Україна отримала від Канади понад 3,5 млрд доларів за півтора року, - Мінфін

Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (kmu gov ua)
Автор: Максим Шушко

Від початку російського повномасштабного вторгнення Україна отримала від Канади понад 3,5 млрд доларів бюджетної підтримки. Зокрема, 1,75 млрд протягом 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України.

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час зустрічі із надзвичайним та повноважним послом Канади в Українї Ларисою Ґаладзою-Кронін обговорив бюджетну підтримку від міжнародних партнерів, співпрацю з МВФ та потреби для швидкого відновлення.

“Вдячні уряду Канади за багатосторонню підтримку з перших днів повномасштабної війни. Військова та фінансова допомога, санкції проти агресора - у всіх цих сферах Канада зберігає стійку позицію щодо підтримки України", - сказав Марченко.

Зазначається, що протягом 2022 року Україна отримала від Канади понад 1,4 млрд доларів. В поточному році - 1,75 млрд.

Військова допомога Україні від Канади

На початку липня, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки. До нього увійшли камери для безпілотників.

Також, 10 червня уряд Канади оголосив, що передасть українським військовим 287 додаткових ракет АІМ-7 Sparrow і 10 тисяч снарядів калібром 155 міліметрів.

Окрім цього, Канада увійша до коаліції держав, яка була створена для навчання ВПС України експлуатації та обслуговуванню винищувачів F-16.

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Міністерство фінансів УкраїниСергій Марченко