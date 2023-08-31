Україна отримала від Фінляндії обладнання для очищення води та авто для медиків й пожежників

За даними відомства, допомогу було передано наприкінці літа. Було відправлено машини швидкої допомоги, пожежну машину, обладнання для 3D-моделювання та засоби водопостачання.

"Потреби України залишаються широкими, тому допомога з боку Фінляндії різноманітна. Серед іншого, готується велика кількість партій з енергетичного сектору, ІТ-товарів, різної техніки", - сказано у повідомленні.

Там також зауважили, що допомога, яка йде Україні надана донорами приватного та державного секторів.

Допомога від Фінляндії

Місяць тому в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розроблення плану участі країни у відновленні України.

Сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні.

Також Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.

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