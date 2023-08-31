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Украина получила от Финляндии оборудование для очистки воды и авто для медиков и пожарных

Фото: Украина получила от Финляндии помощь (pixabay_com)
Автор: Наталья Кава

Финляндия передала Украине оборудование для очистных сооружений и водоснабжения, а также машины для скорой и пожарных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Финляндии.

По данным ведомства, помощь была передана в конце лета. Были отправлены машины скорой помощи, пожарная машина, оборудование для 3D-моделирования и средства водоснабжения.

"Потребности Украины остаются широкими, поэтому помощь со стороны Финляндии разнообразна. Среди прочего готовится большое количество партий по энергетическому сектору, ИТ-товарам, различной технике", - говорится в сообщении.

Там также отметили, что помощь, которая идет Украине, предоставлена донорами частного и государственного секторов.

Помощь от Финляндии

Месяц назад в правительстве Финляндии было отдано поручение по разработке плана участия страны в восстановлении Украины.

Сегодня президент Финляндии Саули Нииностио по представлению правительства одобрил решение о предоставлении 18-го пакета военной помощи Украине.

Также Финляндия изучает возможность производства в Украине бронетранспортеров Patria.

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