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Україна отримала від Фінляндії обладнання для очищення води та авто для медиків й пожежників

Четвер 31 серпня 2023 17:21
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Україна отримала від Фінляндії обладнання для очищення води та авто для медиків й пожежників Фото: Україна отримала від Фінляндії допомогу (pixabay_com)
Автор: Наталія Кава

Фінляндія передала Україні бладнання для очисних споруд та водопостачання, а також машини для швидкої та пожежників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС Фінляндії.

За даними відомства, допомогу було передано наприкінці літа. Було відправлено машини швидкої допомоги, пожежну машину, обладнання для 3D-моделювання та засоби водопостачання.

"Потреби України залишаються широкими, тому допомога з боку Фінляндії різноманітна. Серед іншого, готується велика кількість партій з енергетичного сектору, ІТ-товарів, різної техніки", - сказано у повідомленні.

Там також зауважили, що допомога, яка йде Україні надана донорами приватного та державного секторів.

Допомога від Фінляндії

Місяць тому в уряді Фінляндії було віддано доручення щодо розроблення плану участі країни у відновленні України.

Сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо за поданням уряду схвалив рішення про надання 18-го пакета військової допомоги Україні.

Також Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні бронетранспортерів Patria.

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