UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Україна отримала від Євросоюзу новий транш фінансової допомоги: яка сума

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна 22 серпня отримала від Європейського Союзу новий транш фінансової допомоги за двома програмами. Мільярд євро Києву надали через ERA Loans, ще 3,05 мільярда - у рамках Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, загалом Україна отримала від партнерів 4,05 мільярда євро, з яких:

  • один мільярд євро в рамках ERA Loans, фінансування з прибутків від заморожених активів Росії;
  • 3,05 мільярда євро у рамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції.

"Ця підтримка зміцнює як державний бюджет, так і процес відбудови. Дякую європейським партнерам. Разом ми впевнено рухаємось до майбутнього України у сильній та об’єднаній Європі", - додала Свириденко.

Зазначимо, Національний банк України очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans. Однак у 2026 році обсяг скоротиться до 17 млрд доларів.

Водночас Міністерство фінансів України повинно закласти в проєкт бюджету на 2026 рік реалістичний сценарій видатків. Скоріше за все, це буде припущення щодо продовження бойових дій.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзЮлія СвириденкоТранш