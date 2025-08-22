Україна отримала від Євросоюзу новий транш фінансової допомоги: яка сума

Зазначимо, Національний банк України очікує, що цього року Україна отримає рекордні обсяги зовнішньої фінансової допомоги (близько 55 млрд доларів) насамперед завдяки швидшому перерахуванню траншів у межах програми ERA Loans. Однак у 2026 році обсяг скоротиться до 17 млрд доларів.

Водночас Міністерство фінансів України повинно закласти в проєкт бюджету на 2026 рік реалістичний сценарій видатків. Скоріше за все, це буде припущення щодо продовження бойових дій.