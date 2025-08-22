Украина получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи: какова сумма

По ее словам, в целом Украина получила от партнеров 4,05 миллиарда евро, из которых:

один миллиард евро в рамках ERA Loans, финансирование из доходов от замороженных активов России;

3,05 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.

"Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления. Спасибо европейским партнерам. Вместе мы уверенно движемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе", - добавила Свириденко.