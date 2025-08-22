RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина получила от Евросоюза новый транш финансовой помощи: какова сумма

Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Украина 22 августа получила от Европейского Союза новый транш финансовой помощи по двум программам. Миллиард евро Киеву предоставили через ERA Loans, еще 3,05 миллиарда - в рамках Ukraine Facility.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

По ее словам, в целом Украина получила от партнеров 4,05 миллиарда евро, из которых:

  • один миллиард евро в рамках ERA Loans, финансирование из доходов от замороженных активов России;
  • 3,05 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility для восстановления и интеграции.

"Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления. Спасибо европейским партнерам. Вместе мы уверенно движемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе", - добавила Свириденко.

 

Отметим, Национальный банк Украины ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans. Однако в 2026 году объем сократится до 17 млрд долларов.

В то же время Министерство финансов Украины должно заложить в проект бюджета на 2026 год реалистичный сценарий расходов. Скорее всего, это будет предположение о продолжении боевых действий.

ЕвросоюзЮлия СвириденкоТранш