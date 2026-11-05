Україна отримала від ЄС ще понад 4 мільярди євро: куди спрямують кошти

Європейський союз виділив на бюджетні і оборонні потреби України 4,36 млрд євро у межах Ukraine Support Loan.
Про це заявив очільник Кабінету міністрів України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
За словами глави уряди, із вказаної суми 3,7 млрд євро - це макрофінансова допомога, а 660 млн євро - оборонний компонент.
"Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони", - наголосив Корецький.
Він також звернув увагу на те, що в умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення обороноздатності та збереження фінансової стійкості України.
"Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також усім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України", - додав Корецький.
Як зазначив глава уряду, наразі триває активна робота з європейськими союзниками, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі.
Що важливо розуміти, Ukraine Support Loan є складовою масштабної програми фінансової допомоги Україні від ЄС на 2026-2027 роки. Її загальний бюджет сягає до 90 млрд євро.
Завдяки цьому механізму Україна зможе не тільки фінансувати першочергові бюджетні потреби, а й розраховувати на стабільніше та передбачуваніше надходження коштів у середньостроковій перспективі.
Раніше ми писали, що Україна до кінця року може отримати від ЄС 30 млрд євро, але є умова.
Також нещодавно стало відомо, що Євросоюз виділив для України ще 2,86 млрд євро в рамках оборонної допомоги.
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