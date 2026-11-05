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Україна отримала від ЄС ще понад 4 мільярди євро: куди спрямують кошти

13:03 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: ЄС продовжує посилювати Україну (Getty Images)

Європейський союз виділив на бюджетні і оборонні потреби України 4,36 млрд євро у межах Ukraine Support Loan.

Про це заявив очільник Кабінету міністрів України Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави уряди, із вказаної суми 3,7 млрд євро - це макрофінансова допомога, а 660 млн євро - оборонний компонент.

"Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони", - наголосив Корецький.

Він також звернув увагу на те, що в умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення обороноздатності та збереження фінансової стійкості України.

"Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також усім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України", - додав Корецький.

Як зазначив глава уряду, наразі триває активна робота з європейськими союзниками, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі.

Що важливо розуміти, Ukraine Support Loan є складовою масштабної програми фінансової допомоги Україні від ЄС на 2026-2027 роки. Її загальний бюджет сягає до 90 млрд євро.

Завдяки цьому механізму Україна зможе не тільки фінансувати першочергові бюджетні потреби, а й розраховувати на стабільніше та передбачуваніше надходження коштів у середньостроковій перспективі.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

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