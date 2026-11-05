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Украина получила от ЕС более 4 миллиардов евро: куда направят деньги

13:03 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ЕС продолжает усиливать Украину (Getty Images)

Европейский союз выделил на бюджетные и оборонные нужды Украины 4,36 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.

Об этом заявил глава Кабинета министров Украины Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По словам главы правительства, из указанной суммы 3,7 млрд евро составляют макрофинансовую помощь, а 660 млн евро - оборонный компонент.

"Средства направим на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные нужды Сил обороны", - подчеркнул Корецкий.

Он также отметил, что в условиях постоянных российских атак эта поддержка имеет критическое значение для укрепления обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости Украины.

"Благодарю президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Андрюса Кубилюса, а также все государства - члены ЕС за последовательную поддержку Украины", - добавил Корецкий.

По словам главы правительства, сейчас продолжается активная работа с европейскими союзниками, чтобы все оставшееся предусмотренное финансирование поступило своевременно и в полном объеме.

Что важно понимать: Ukraine Support Loan является частью масштабной программы финансовой поддержки Украины со стороны ЕС на 2026-2027 годы. Ее общий объем составляет до 90 млрд евро.

Благодаря этому механизму Украина сможет не только покрывать первоочередные бюджетные потребности, но и рассчитывать на более стабильное и предсказуемое поступление средств в среднесрочной перспективе.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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