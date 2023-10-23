Україна отримала від ЄС ще один транш макрофіну на 1,5 млрд євро

Він зазначив, що загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 15 млрд євро. Прем'єр назвав це одним із найважливіших факторів, який допомагає Україні бути економічно сильною та стійкою.

"Зараз спільно з Єврокомісією ми працюємо над новою довгостроковою програмою Ukraine Facility загальним об'ємом 50 млрд євро. Розраховуємо наступного року отримати з них 18 млрд євро", - додав він.

Шмигаль подякував європейським партнерам за непохитну солідарність з Україною.

Макрофінансова допомога

У 2023 році ЄС має надати Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги. Термін погашення кредиту становить 35 років. При цьому відсотки та інші платежі за обслуговування кредиту замість України сплачуватимуть ЄС.

Макрофінансова допомога спрямовується на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, у тому числі соціальних та гуманітарних.

Зазначимо, Кабінет міністрів України розраховує отримати від міжнародних партнерів у 2024 році допомогу на суму 41,4 млрд доларів. Макрофінансова допомога ЄС становитиме 9 млрд доларів.

До того ж, Єврокомісія запропонувала створити новий інструмент для України в рамках бюджету ЄС, що включає гранти, позички та гарантії для покриття частини поточних видатків України та фінансування термінових проектів реконструкції. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року та покриє 45% дефіциту держбюджету України на цей період. Планується створення Українського фонду обсягом 50 млрд євро.

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