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Украина получила от ЕС еще один транш макрофина на 1,5 млрд евро

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получила от Европейского Союза девятый транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он отметил, что всего бюджетная поддержка ЕС в 2023 году уже составляет 15 млрд евро. Премьер назвал это одним из важнейших факторов, которые помогают Украине быть экономически сильной и устойчивой.

"Сейчас совместно с Еврокомиссией мы работаем над новой долгосрочной программой Ukraine Facility общим объемом 50 млрд евро. Рассчитываем на следующий год получить из них 18 млрд евро", - добавил он.

Шмыгаль поблагодарил европейских партнеров за непреклонную солидарность с Украиной.

Макрофинансовая помощь

В 2023 году ЕС должен предоставить Украине 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Срок погашения кредита составляет 35 лет. При этом проценты и другие платежи по обслуживанию кредита вместо Украины будут платить ЕС.

Макрофинансовая помощь направлена на финансирование приоритетных расходов госбюджета, в том числе социальных и гуманитарных.

Отметим, что Кабинет министров Украины рассчитывает получить от международных партнеров в 2024 году помощь на сумму 41,4 млрд долларов. Макрофинансовая помощь ЕС составит 9 млрд долларов.

Кроме того, Еврокомиссия предложила создать новый инструмент для Украины в рамках бюджета ЕС, который включает гранты, ссуды и гарантии для покрытия части текущих расходов Украины и финансирования срочных проектов реконструкции. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года и покроет 45% дефицита госбюджета Украины на этот период. Планируется создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро.

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