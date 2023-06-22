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ЄС виділив для України 1,5 млрд євро макрофіну

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Брюссель, Четвер 22 червня 2023 12:18
ЄС виділив для України 1,5 млрд євро макрофіну Фото: президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз перерахував Україну ще один пакет макрофінансової допомоги. Мова йде про 1,5 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у Twitter.

"Сьогодні ми виплачуємо ще 1,5 мільярда євро для України макрофінансової допомоги. Ми допомагаємо зберегти послуги та інфраструктуру України на плаву в її сміливій боротьбі за свободу", - зазначила вона.

Урсула фон дер Ляєн додала, що ЄС продовжить підтримувати Україну фінансово щонайменше до 2027 року.

Допомога ЄС

Усього з початку повномасштабної війни ЄС надав Україні понад 12 млрд євро макрофінансової допомоги. Ці кошти спрямовані на підтримку бюджету України, зокрема на виплати зарплат, пенсій, ремонт критичної інфраструктури.

Згідно з меморандумом, який підписали у грудні 2022 року, країни ЄС нададуть Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.

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