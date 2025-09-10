UA

Економіка

Україна отримала від ЄС ще 1 млрд євро за рахунок російських активів

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна отримала ще 1 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7.

Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її пост в Telegram.

"Цей транш профінансовано з прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ", - написала вона.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США).

Загалом, у рамках ініціативи ERA Європейський Союз вже надав 10 млрд євро.

Мінфін України очікує, що решту коштів від ЄС Україна отримуватиме частинами до кінця 2025 року.

Загальна сума допомоги Україні з початку російського вторгнення у 2022 році від ЄС досягла 170 млрд євро.

 

Потреби України

Нацбанк прогнозує, що у 2025 році Україна отримає близько 54 млрд доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це дозволить без залучення емісії покрити дефіцит бюджету навіть в умовах зростання оборонних витрат.

Станом на зараз Україна вже отримала 30,5 млрд доларів.

Базовий сценарій НБУ передбачає, що у 2026 році Україна отримає близько 35 млрд доларів, а у 2027 році - 30 млрд доларів зовнішньої підтримки. Третина цих коштів уже анонсована партнерами, щодо решти - перемовини тривають.

Євросоюз