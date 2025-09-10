Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро за счет российских активов

Потребности Украины

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.

По состоянию на сейчас Украина уже получила 30,5 млрд долларов.

Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются.