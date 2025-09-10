RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

Украина получила от ЕС еще 1 млрд евро за счет российских активов

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина получила еще 1 млрд евро от Европейского Союза. Средства являются частью взноса ЕС в рамках инициативы стран G7.

Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Telegram.

"Этот транш профинансирован из доходов от замороженных активов Центрального банка РФ", - написала она.

ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долларов, которые будут обеспечены будущими доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро (20 млрд долларов США).

В общем, в рамках инициативы ERA Европейский Союз уже предоставил 10 млрд евро.

Минфин Украины ожидает, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.

Общая сумма помощи Украине с начала российского вторжения в 2022 году от ЕС достигла 170 млрд евро.

 

 

Потребности Украины

Нацбанк прогнозирует, что в 2025 году Украина получит около 54 млрд долларов внешней финансовой помощи. Это позволит без привлечения эмиссии покрыть дефицит бюджета даже в условиях роста оборонных расходов.

По состоянию на сейчас Украина уже получила 30,5 млрд долларов.

Базовый сценарий НБУ предусматривает, что в 2026 году Украина получит около 35 млрд долларов, а в 2027 году - 30 млрд долларов внешней поддержки. Треть этих средств уже анонсирована партнерами, по остальным - переговоры продолжаются.

Евросоюз