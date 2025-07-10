ЄС надав Україні ще 1 млрд євро за рахунок російських активів

До держбюджету України надійшло 1 млрд євро від Європейського Союзу. Кошти є частиною внеску ЄС у межах ініціативи країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів які будуть забезпечені майбутніми доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Загалом, у рамках ініціативи ERA Європейський Союз вже надав 8 млрд євро. "Кошти дозволять профінансувати пріоритетні видатки держбюджету соціального та військового напряму, підтримати макроекономічну стабільність, відновити критично важливу інфраструктуру", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні - 53,5 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.