Україна отримала від Чехії колісну самохідну артустановку DITA: які її характеристики

У відомстві зауважили, що завдяки підтримці народу Чехії вогневі можливості Державної прикордонної служби України стали потужнішими.

"На озброєння надійшла нова сучасна одиниця - колісна самохідна артилерійська установка DITA", - розповіли прикордонники.

Зазначається, що ця САУ автоматизована, що дозволяє використовувати її екіпажу до двох людей. Адже оператор задає лише координати, тоді як усі потрібні параметри стрільби розраховує обчислювач, а заряджання й наведення відбуваються автоматично. Це значно підвищує ефективність роботи та скорочує час підготовки до пострілу.

"Вже невдовзі самохідна гаубиця нищитиме ворога на передовій", - підсумували прикордонники.

Що відомо про DITA

Чеська артилерійська установка DITA - сучасна самохідна гаубиця, яка є інноваційною розробкою компанії Excalibur Army. Ця артсистема калібру 155 мм побудована на шасі повнопривідного вантажного автомобіля Tatra T815-7 з колісною формулою 8×8, що забезпечує високу прохідність у будь-якій місцевості.

DITA здатна вести вогонь на відстані до 39 км та має скорострільність до 6 пострілів на хвилину. Її унікальна особливість - дистанційне керування всіма бойовими процесами з броньованої кабіни екіпажу або навіть віддалено за допомогою планшета. Завдяки цьому екіпаж зводиться до двох осіб, що мінімізує ризики для військових під час бойових дій. Також система оснащена сучасними цифровими засобами зв’язку та навігації, що дозволяє інтегрувати її у мережі управління вогнем НАТО.