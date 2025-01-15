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Україна отримала від Чехії колісну самохідну артустановку DITA: які її характеристики

Середа 15 січня 2025 11:26
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Україна отримала від Чехії колісну самохідну артустановку DITA: які її характеристики Фото: колісна самохідна артустановка DITA (excaliburarmy.cz)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники отримали 155-мм самохідну артилерійську установку DITA. Її передала Чехія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу України.

У відомстві зауважили, що завдяки підтримці народу Чехії вогневі можливості Державної прикордонної служби України стали потужнішими.

"На озброєння надійшла нова сучасна одиниця - колісна самохідна артилерійська установка DITA", - розповіли прикордонники.

Зазначається, що ця САУ автоматизована, що дозволяє використовувати її екіпажу до двох людей. Адже оператор задає лише координати, тоді як усі потрібні параметри стрільби розраховує обчислювач, а заряджання й наведення відбуваються автоматично. Це значно підвищує ефективність роботи та скорочує час підготовки до пострілу.

"Вже невдовзі самохідна гаубиця нищитиме ворога на передовій", - підсумували прикордонники.

Що відомо про DITA

Чеська артилерійська установка DITA - сучасна самохідна гаубиця, яка є інноваційною розробкою компанії Excalibur Army. Ця артсистема калібру 155 мм побудована на шасі повнопривідного вантажного автомобіля Tatra T815-7 з колісною формулою 8×8, що забезпечує високу прохідність у будь-якій місцевості.

DITA здатна вести вогонь на відстані до 39 км та має скорострільність до 6 пострілів на хвилину. Її унікальна особливість - дистанційне керування всіма бойовими процесами з броньованої кабіни екіпажу або навіть віддалено за допомогою планшета. Завдяки цьому екіпаж зводиться до двох осіб, що мінімізує ризики для військових під час бойових дій. Також система оснащена сучасними цифровими засобами зв’язку та навігації, що дозволяє інтегрувати її у мережі управління вогнем НАТО.

Варто нагадати, що Чехія знайшла для України велику кількість снарядів у країнах поза Євросоюзом. Але для їх закупівлі необхідні кошти партнерів.

На цьому фоні низка країн виділила гроші для закупівлі боєприпасів. 25 червня стало відомо, що перша партія снарядів вже прибула до України.

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