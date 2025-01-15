Украина получила от Чехии колесную самоходную артустановку DITA: каковы ее характеристики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

В ведомстве отметили, что благодаря поддержке народа Чехии огневые возможности Государственной пограничной службы Украины стали мощнее.

"На вооружение поступила новая современная единица - колесная самоходная артиллерийская установка DITA", - рассказали пограничники.

Отмечается, что эта САУ автоматизирована, что позволяет использовать ее экипажу до двух человек. Ведь оператор задает только координаты, тогда как все необходимые параметры стрельбы рассчитывает вычислитель, а заряжание и наведение происходят автоматически. Это значительно повышает эффективность работы и сокращает время подготовки к выстрелу.

"Уже вскоре самоходная гаубица будет уничтожать врага на передовой", - подытожили пограничники.

Что известно о DITA

Чешская артиллерийская установка DITA - современная самоходная гаубица, которая является инновационной разработкой компании Excalibur Army. Эта артсистема калибра 155 мм построена на шасси полноприводного грузового автомобиля Tatra T815-7 с колесной формулой 8×8, что обеспечивает высокую проходимость в любой местности.

DITA способна вести огонь на расстоянии до 39 км и имеет скорострельность до 6 выстрелов в минуту. Ее уникальная особенность - дистанционное управление всеми боевыми процессами из бронированной кабины экипажа или даже удаленно с помощью планшета. Благодаря этому экипаж сводится к двум лицам, что минимизирует риски для военных во время боевых действий. Также система оснащена современными цифровыми средствами связи и навигации, что позволяет интегрировать ее в сети управления огнем НАТО.