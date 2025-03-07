Україна отримала від Британії майже 1 млрд доларів за рахунок російських активів

"Сьогодні ми отримали 752 млн фунтів у межах ініціативи G7 ERA. Кошти спрямуємо на зміцнення української обороноздатності", - написав він.

Шмигаль подякував уряду Великої Британії та іншим партнерам з G7 за механізм, який примушує російські кошти працювати на Україну.

"Розраховуємо, що всі суверенні активи РФ у майбутньому будуть конфісковані й передані на користь нашої держави", - додав він.

Нагадаємо, 1 березня міністр фінансів Сергій Марченко та канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз підписали угоду про отримання Україною 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд доларів) на оборону. Вона виділяється у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонні потреби.

Нагадаємо, Україна вже почала отримувати кошти за програмою ERA. Це механізм, який передбачає отримання від країн G7 50 млрд доларів із подальшим погашенням за рахунок доходів від використання заморожених російських активів.

Заплановано отримати 20 млрд доларів від США, 20 млрд доларів від ЄС, 3 млрд доларів від Великої Британії, 3,7 млрд доларів від Канади та 3 млрд доларів від Японії.

Особливість програми полягає у можливості спрямування частини цих коштів (від ЄС та Великої Британії) безпосередньо на оборонні потреби.