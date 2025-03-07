Украина получила от Британии почти 1 млрд долларов за счет российских активов

"Сегодня мы получили 752 млн фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Средства направим на укрепление украинской обороноспособности", - написал он.

Шмыгаль поблагодарил правительство Великобритании и других партнеров из G7 за механизм, который заставляет российские средства работать на Украину.

"Рассчитываем, что все суверенные активы РФ в будущем будут конфискованы и переданы в пользу нашего государства", - добавил он.

Напомним, 1 марта министр финансов Сергей Марченко и канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз подписали соглашение о получении Украиной 2,26 млрд фунтов стерлингов (более 2,8 млрд долларов) на оборону. Она выделяется в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) на оборонные нужды.

Напомним, Украина уже начала получать средства по программе ERA. Это механизм, который предусматривает получение от стран G7 50 млрд долларов с последующим погашением за счет доходов от использования замороженных российских активов.

Запланировано получить 20 млрд долларов от США, 20 млрд долларов от ЕС, 3 млрд долларов от Великобритании, 3,7 млрд долларов от Канады и 3 млрд долларов от Японии.

Особенность программы заключается в возможности направления части этих средств (от ЕС и Великобритании) непосредственно на оборонные нужды.