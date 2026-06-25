Україна отримала велику партію літаків для підготовки військових пілотів

Зазначається, що поява цих легкомоторних бортів дозволить розгорнути повноцінну навчальну базу всередині країни, кардинально знизити вартість льотної години порівняно з бойовою авіацією та пришвидшити перехід українських льотчиків на складну західну техніку за стандартами НАТО.

Літаки ALTO NG оснащені актуальним обладнанням, що дозволяє майбутнім пілотам ефективно відпрацьовувати базові та критично важливі військові навички, серед яких освоєння техніки керування в різних умовах, навігація процедурам зльоту і заходу на посадку, а також перехід на сучасні західні винищувачі.

Такий підхід до тренувань значно підвищує боєготовність льотчиків, а захист неба робить простішим, сучаснішим та ефективнішим.

Передача авіаційної техніки відбулася в межах міжнародної солідарності: п'ять літаків надійшли за прямої підтримки уряду Чехії, а ще п'ять – як допомога від чеських громадян через відомий благодійний фонд Dárek pro Putina.