Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов

Отмечается, что появление этих легкомоторных бортов позволит развернуть полноценную обучающую базу внутри страны, кардинально снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией и ускорить переход украинских летчиков на сложную западную технику по стандартам НАТО.

Самолеты ALTO NG оснащены актуальным оборудованием, позволяющим будущим пилотам эффективно отрабатывать базовые и критически важные военные навыки, включая освоение техники управления в различных условиях, навигацию процедур взлета и захода на посадку, а также переход на современные западные истребители.

Такой подход к тренировкам значительно повышает боеготовность летчиков, а защита неба делает проще, современнее и эффективнее.

Передача авиационной техники состоялась в рамках международной солидарности: пять самолетов поступило при прямой поддержке правительства Чехии, а еще пять – как помощь от чешских граждан через известный благотворительный фонд Dárek pro Putina.