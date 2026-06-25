RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина получила большую партию самолетов для подготовки военных пилотов

13:25 25.06.2026 Чт
2 мин
Какие характеристики у обучающих самолетов?
aimg Константин Широкун
Фото: ВСУ получили десять учебно-тренировочных самолетов ALTO NG (mod.gov.ua)

ВСУ получили десять учебно-тренировочных самолетов ALTO NG, которые передала Украине Коалиция способностей воздушных сил, правительства Чехии и благотворительного фонда Dárek pro Putina.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что появление этих легкомоторных бортов позволит развернуть полноценную обучающую базу внутри страны, кардинально снизить стоимость летного часа по сравнению с боевой авиацией и ускорить переход украинских летчиков на сложную западную технику по стандартам НАТО.

Самолеты ALTO NG оснащены актуальным оборудованием, позволяющим будущим пилотам эффективно отрабатывать базовые и критически важные военные навыки, включая освоение техники управления в различных условиях, навигацию процедур взлета и захода на посадку, а также переход на современные западные истребители.

Такой подход к тренировкам значительно повышает боеготовность летчиков, а защита неба делает проще, современнее и эффективнее.

Передача авиационной техники состоялась в рамках международной солидарности: пять самолетов поступило при прямой поддержке правительства Чехии, а еще пять – как помощь от чешских граждан через известный благотворительный фонд Dárek pro Putina.

Ранее сообщалось, что украинские войска получили шведские радиолокационные системы Giraffe , способные обнаруживать беспилотники разных типов, самолеты и крылатые ракеты.

Также мы писали, что в Украине создали уникальную ракету DART , которую запускают непосредственно из стратосферных аэростатов. Главной особенностью разработки стала ее полная стойкость к враждебным средствам радиоэлектронной борьбы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы УкраиныВторжение России в Украину