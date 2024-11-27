Україна отримала великий транш фінансової допомоги від США

"Україна отримала 4,8 мільярда доларів від Світового банку в межах проєкту PEACE. Це найбільший в історії банку інвестиційний проєкт, започаткований для підтримки нашої держави в реалізації реформ, соціальної та освітньої сфери, сфери охорони здоров’я, агровиробників, а також проєктів відновлення", - заявив прем'єр-міністр України.

За словами Шмигаля, від початку повномасштабної війни через механізм Світового банку Україна отримала вже майже 50 млрд доларів.

"Надзвичайно вдячні Сполученим Штатам і партнерам з розвитку, які фінансують допомогу в межах проєкту PEACE", - додав він.

Проєкт PEACE

Програма "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE), створена Світовим банком, спрямована на фінансування соціальних і бюджетних потреб країни. Вона забезпечує кошти для виплат пенсій людям літнього віку, допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), зарплат освітянам та співробітникам аварійно-рятувальних служб. Для гарантування прозорості та ефективності використання коштів банк впровадив систему ретельного моніторингу, яка запобігає корупції та контролює витрати.

Фінансова підтримка України

Фінансова підтримка України в умовах війни охоплює широкий спектр потреб, включаючи допомогу для соціальних виплат, відновлення інфраструктури, гуманітарну допомогу, а також постачання зброї та військової техніки. Міжнародні партнери, такі як США, ЄС, Велика Британія та інші країни, разом із фінансовими установами, забезпечують ці ресурси через гранти, кредити й цільову допомогу для посилення обороноздатності та стабільності України.

Нещодавно міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте заявила, що її країна спрямує 10 мільйонів євро до Трастового фонду Світового банку. Останній було створено для відновлення, реконструкції та реформування України.