Украина получила крупный транш финансовой помощи от США

"Украина получила 4,8 миллиарда долларов от Всемирного банка в рамках проекта PEACE. Это крупнейший в истории банка инвестиционный проект, основанный для поддержки нашего государства в реализации реформ, социальной и образовательной сферы, сферы здравоохранения, агропроизводителей, а также проектов восстановления", - заявил премьер-министр Украины.

По словам Шмыгаля, с начала полномасштабной войны через механизм Всемирного банка Украина получила уже почти 50 млрд долларов.

"Чрезвычайно благодарны Соединенным Штатам и партнерам по развитию, которые финансируют помощь в рамках проекта PEACE", - добавил он.

Проект PEACE

Программа "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE), созданная Всемирным банком, направлена на финансирование социальных и бюджетных потребностей страны. Она обеспечивает средства для выплат пенсий людям пожилого возраста, помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), зарплат педагогам и сотрудникам аварийно-спасательных служб. Для обеспечения прозрачности и эффективности использования средств банк внедрил систему тщательного мониторинга, которая предотвращает коррупцию и контролирует расходы.

Финансовая поддержка Украины

Финансовая поддержка Украины в условиях войны охватывает широкий спектр потребностей, включая помощь для социальных выплат, восстановление инфраструктуры, гуманитарную помощь, а также поставки оружия и военной техники. Международные партнеры, такие как США, ЕС, Великобритания и другие страны, вместе с финансовыми учреждениями, обеспечивают эти ресурсы через гранты, кредиты и целевую помощь для усиления обороноспособности и стабильности Украины.

Недавно министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте заявила, что ее страна направит 10 миллионов евро в Трастовый фонд Всемирного банка. Последний был создан для восстановления, реконструкции и реформирования Украины.