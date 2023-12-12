Україна отримала сигнал з Угорщини про "вікно можливостей" на саміті ЄС, - Кулеба

За його словами, немає жодної країни, яка не хоче бачити Україну у складі Європейського союзу. Є лише Угорщина, яка хоче більш повільний процес, щоб ретельно вивчати наслідки вступу.

"Але вчора, за результатами моєї тривалої розмови з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, однозначно загрози того, що Угорщина в принципі виступає проти членства України в ЄС повністю знята. Він підтвердив, що питання зовсім не в цьому", - розповів Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що не може бути відвертим та прямолінійним у цьому питанні, тому що "ставки надзвичайно високі".

"Але сьогодні ми отримали перший непублічний та неофіційний сигнал з Угорщини, який свідчить про "вікно можливостей". Ось так я вам скажу", - додав міністр.

Окрім того, Кулеба наголосив на позитивному офіційному сигналі від уряду Словаччини про підтримку відкриття переговорів з Україною про членство в ЄС.

Вступ України до ЄС

Нагадаємо, 8 листопада, Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС розпочати переговори з Україною про вступ. За словами Урсули фон дер Ляєн, Україна вже виконала 90% реформ, яких від неї очікував ЄС.

Однак Угорщина заявила, що виступить проти того, щоб ЄС почав з Україною переговори про вступ. Партія прем'єра Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію проти переговорів про вступ України до ЄС.

Додамо, що 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії. За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане з підтримкою України. Тому саміт може затягнутися.

Також нагадаємо, що 11 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вже провів переговори зі своїм угорським колегою Петером Сіярто. Головною темою став вступ України до ЄС.

Більше про те, чому Угорщина блокує вступ України в Євросоюз та чого хоче Орбан - читайте у матеріалі РБК-Україна.