Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів, - The Times

Винищувачі F-16 для України

Рік тому Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли поставити зобов'язалися надати Україні понад 60 літаків.

31 липня агентство Bloomberg повідомило, що певна кількість F-16 вже прибула в Україну. А видання The Telegraph зазначило, що Повітряні сили ЗСУ начебто вже використовували F-16 в якості протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив отримання Україною першої партії F-16.

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