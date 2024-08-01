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Україна отримала шість винищувачів F-16 від Нідерландів, - The Times

Фото: Україна отримала шість одиниць F-16 (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Україна отримала від Нідерландів шість винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Times.

Джерело видання зазначило, що шість винищувачів були поставлені в Україну з Нідерландів, і ще кілька незабаром прибудуть з Данії.

Повітряні сили ЗСУ відмовилися від коментарів.

Винищувачі F-16 для України

Рік тому Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія пообіцяли поставити зобов'язалися надати Україні понад 60 літаків.

31 липня агентство Bloomberg повідомило, що певна кількість F-16 вже прибула в Україну. А видання The Telegraph зазначило, що Повітряні сили ЗСУ начебто вже використовували F-16 в якості протиповітряної оборони.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс підтвердив отримання Україною першої партії F-16.

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F-16