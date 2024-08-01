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F-16 вже в Україні, - глава МЗС Литви

Четвер 01 серпня 2024 01:29
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F-16 вже в Україні, - глава МЗС Литви Фото: Україна отримала F-16 (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Україна вже отримала першу партію винищувачів F-16 в рамках оборонної допомоги з боку Заходу. Їх кількість наразі не уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

Литовський чиновник звернув увагу, що така підтримка у вигляді передачі відповідних довгоочікуваних літаків українській стороні з боку партнерів раніше здавалася нібито неможливою.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", - йдеться в публікації Ландсбергіса.

F-16 вже в Україні, - глава МЗС Литви

При цьому офіційний представник США розповів Reuters на умовах анонімності, що доставку винищувачів завершено.

Також західне новинне агентство додає, що Військово-повітряні сили ЗСУ не відразу відповіли на запит Reuters про коментар.

Додамо, Associated Press також пише, що перші винищувачі F-16 вже були отримані Україною. Інформагентство США уточнює, що цю інформацію йому підтвердили український дипломат та американський офіційний представник, теж на умовах анонімності.

Як зауважує AP, посилаючись на українського депутата, Київ отримав невелику кількість винищувачів F-16.

Так, залишається неясним, скільки винищувачів вже було надано Україні в рамках першого траншу, і від яких держав саме.

Важливо зауважити, що уряд України не підтвердив отримання цих літаків, але й не виступав зі спростуванням.

F-16 для України

Нагадаємо, раніше Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов'язалися надати Україні понад 60 винищувачів F-16.

Раніше у липні під час саміту НАТО президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф і прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у спільній заяві розповіли, що процес постачання F-16 в Україну вже розпочався.

Агентство Bloomberg 31 липня написало, що в Україну вже доставили невелику кількість літаків F-16. А в публікації видання The Telegraph йшлося про те, що Україна начебто вже використовувала F-16 як протиповітряну оборону.

Додамо також, що у Білому домі відмовились коментувати інформацію щодо передачі Україні літаків F-16.

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