Україна отримала протимінний корабель від Нідерландів: ще один очікують до кінця року

Як розповів командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа, під час зустрічі вони обговорили безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та перспективи подальшої взаємодії. А також необхідність обміну досвідом ведення сучасної технологічної війни для посилення обох сторін.

"Висловив вдячність за значні зусилля та плідну співпрацю в рамках Коаліції морських спроможностей України. Підтримка Нідерландів робить наш флот міцнішим і ефективнішим у боротьбі з Росією", - заявив Неїжпапа.

За його словами, нещодавно від партнерів Україна отримала протимінний корабель типу Alkmaar, до кінця року очікуємо передачу ще одного. Підготовка екіпажу вже триває.

Що відомо про Alkmaar

Протимінний корабель типу Alkmaar - це сучасний військовий корабель, призначений для пошуку та знищення морських мін. Судна обладнані спеціальними сонарними системами для виявлення мін та дистанційними або дистанційно керованими апаратами для їх знешкодження.

Alkmaar оснащений сучасними навігаційними та комунікаційними системами, що дозволяє екіпажу безпечно виконувати завдання навіть у складних морських умовах. Кораблі цього типу активно використовуються для охорони важливих морських маршрутів та портів, забезпечуючи безпеку судноплавства.