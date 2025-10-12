Украина получила противоминный корабль от Нидерландов: еще один ожидают до конца года

В Украину прибыла делегация из Нидерландов во главе с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом и главнокомандующим ВС Нидерландов генералом Онно Айхельсхаймом. https://www.rbc.ua/ukr/news
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВМС ВСУ.
Как рассказал командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, во время встречи они обсудили ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе и перспективы дальнейшего взаимодействия. А также необходимость обмена опытом ведения современной технологической войны для усиления обеих сторон.
"Выразил благодарность за значительные усилия и плодотворное сотрудничество в рамках Коалиции морских возможностей Украины. Поддержка Нидерландов делает наш флот крепче и эффективнее в борьбе с Россией", - заявил Неижпапа.
По его словам, недавно от партнеров Украина получила противоминный корабль типа Alkmaar, до конца года ожидаем передачу еще одного. Подготовка экипажа уже продолжается.
Противоминный корабль типа Alkmaar - это современный военный корабль, предназначенный для поиска и уничтожения морских мин. Суда оборудованы специальными сонарными системами для обнаружения мин и дистанционными или дистанционно управляемыми аппаратами для их обезвреживания.
Alkmaar оснащен современными навигационными и коммуникационными системами, что позволяет экипажу безопасно выполнять задачи даже в сложных морских условиях. Корабли этого типа активно используются для охраны важных морских маршрутов и портов, обеспечивая безопасность судоходства.
Ранее мы писали о том, что Украина получила от Бельгии и Нидерландов тральщики-искатели мин, в частности BNS Narcis и Zr.Ms. Vlaardingen.