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Україна отримала понад 3 млрд гривень від націоналізації російських банків

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Україна, Середа 21 грудня 2022 03:44
Україна отримала понад 3 млрд гривень від націоналізації російських банків Фото: Україна отримала 3 млрд гривень від націоналізації російських банків (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Державний бюджет України надійшли перші 3,1 млрд гривень, отриманих внаслідок націоналізації декількох російських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення групи аналітиків Trap Aggressor.

Ці кошти були залишками на рахунках українських дочірніх банків "Сбербанку" і "Веб.рф" ("Міжнародний резервний банк" та "Промінвестбанк" відповідно. За переказ коштів відповідав Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Там повідомили, що перший транш до держбюджету був у гривнях, але скоро очікується ще один - вже в іноземних валютах.

"Згідно із нещодавніми правками до Закону "Про Державний бюджет України", надалі кошти будуть зараховані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", - пояснили у Trap Aggressor.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала план конфіскації російських активів, заморожених в ЄС. Кошти підуть в Україну, щоб компенсувати збитки від вторгнення.

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