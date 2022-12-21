Украина получила более 3 млрд гривен от национализации российских банков

Эти средства были остатками на счетах украинских дочерних банков "Сбербанка" и "Веб.рф" ("Международный резервный банк" и "Проминвестбанк" соответственно. За перевод средств отвечал Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Там сообщили, что первый транш в госбюджет был в гривнах, но скоро ожидается еще один – уже в иностранных валютах.

"Согласно недавним правкам в Закон "О Государственном бюджете Украины", в дальнейшем средства будут зачислены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии", - пояснили в Trap Aggressor.