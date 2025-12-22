Україна отримала понад 2 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility

Сьогодні, 22 грудня, Україна отримала новий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу у розмірі близько 2,3 млрд євро. Йдеться про програму Ukraine Facility.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.
Як зазначається, це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.
Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала:
"Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Нагадаємо, що Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років.
Ця програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.
З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад 26,7 млрд євро за цією програмою; у 2025 році - понад 10,6 млрд євро.
Основним документом для отримання коштів є"План України", що деталізує перелік необхідних реформ та індикаторів.
Підтримка надається за умови виконання узгоджених реформ, а також дотримання принципів демократії та верховенства права.
Нагадаємо, Швеція стала першою країною ЄС, яка вклала в програму Ukraine Facility додаткові кошти. Йшлося про 3 млрд гривень, які Україна може отримати, виконуючи індикатори програми.
Також повідомлялось, що Рада Євросоюзу затвердила зміни до плану України в рамках програми Ukraine Facility, які в серпні ухвалив Кабмін. Оновлення відбулося у плановому порядку.