UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Україна отримала понад 2 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility

Фото: Україна отримала понад 2 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 22 грудня, Україна отримала новий транш прямої бюджетної допомоги від Європейського Союзу у розмірі близько 2,3 млрд євро. Йдеться про програму Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін.

Як зазначається, це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала:

  • вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу;
  • один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.

"Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі", - повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

 

Що таке Ukraine Facility

Нагадаємо, що Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років.

Ця програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

З 2024 року до державного бюджету України вже надійшло понад 26,7 млрд євро за цією програмою; у 2025 році - понад 10,6 млрд євро.

Основним документом для отримання коштів є"План України", що деталізує перелік необхідних реформ та індикаторів.

Підтримка надається за умови виконання узгоджених реформ, а також дотримання принципів демократії та верховенства права.

Нагадаємо, Швеція стала першою країною ЄС, яка вклала в програму Ukraine Facility додаткові кошти. Йшлося про 3 млрд гривень, які Україна може отримати, виконуючи індикатори програми.

Також повідомлялось, що Рада Євросоюзу затвердила зміни до плану України в рамках програми Ukraine Facility, які в серпні ухвалив Кабмін. Оновлення відбулося у плановому порядку.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзУкраїна