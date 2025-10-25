ua en ru
Головна » Новини » Політика

Рада ЄС ухвалила зміни до плану Ukraine Facility: що відомо

Субота 25 жовтня 2025 21:29
Рада ЄС ухвалила зміни до плану Ukraine Facility: що відомо Фото: зобов'язання України залишилися незмінними (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Рада Євросоюзу затвердила зміни до плану України в рамках програми Ukraine Facility, які в серпні ухвалив Кабмін. Оновлення відбулося у плановому порядку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

У міністерстві поінформували, що внесені зміни стосувалися коригування строків реалізації окремих уроків "відповідно до логіки впровадження реформ". Там уточнили, що зобов'язання України залишилися незмінними.

Як зазначається, робота над змінами тривала декілька місяців і відбувалася спільно з експертами Єврокомісії, Генерального директорату ж питань розширення та Східного сусідства та центральними органами виконавчої влади України. Координувало роботу Мінекономіки.

Міністр економіки, довкілля і сільського господарства Олексій Соболєв зазначив, що погодження перегляду українського плану з боку ради ЄС є свідченням довіри з боку партнерів і підтвердженням прогресу щодо виконання кроків.

"Ми працюємо у динамічному середовищі й оновлення Плану дозволяє враховувати реальний економічний контекст. Ухвалені зміни не змінюють суті реформ і зобов’язань, але демонструють стабільність партнерства і передбачуваність процесів", - додав він.

У Мінекономіки додали, що Україна продовжить реалізацію плану у повному обсязі та в оновлених часових рамках, погоджених з Єврокомісією.

Що таке Ukraine Facility

Нагадаємо, що Ukraine Facility є програмою фінансової підтримки України від ЄС у розмірі 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. Ця програма спрямована на забезпечення макроекономічної стабільності країни, відбудову, модернізацію країни та поглиблення євроінтеграції України.

Наприкінці вересня ми писали, що Швеція стала першою країною ЄС, яка вклала в програму Ukraine Facility додаткові кошти. Йшлося про 3 млрд гривень, які Україна може отримати, виконуючи індикатори програми.

