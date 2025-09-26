Швеція стала першою в ЄС, хто виділив Україні додаткові гроші в рамках Ukraine Facility

Швеція стала першою країною в ЄС, яка вклала в механізм Ukraine Facility додаткові гроші. Мова йде про близько 3 млрд грн, які Україна може отримати, виконуючи індикатори програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду в Telegram.

Про фінансовий вклад Стокгольму в механізм Ukraine Facility стало відомо за підсумками зустрічі голови Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.

Як зазначила Підласа, в масштабі дефіциту бюджету України додатковий вклад Швеції в розмірі 3 млрд гривень не є великою сумою, однак деякі потреби все ж можна перекрити.

"Це невелика сума, але це співставно, наприклад, із видатками на закупівлю шкільних автобусів (2 млрд грн заплановано на 2026) або з програмою компенсації за знищене житло (3 млрд грн)", - цитує пресслужба ВР очільницю комітету.

За її словами, вкрай важливим є те, що Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту". Мова йде про пряму бюджету підтримку у розмірі до 130 млрд євро.