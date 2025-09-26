Швеція стала першою в ЄС, хто виділив Україні додаткові гроші в рамках Ukraine Facility
Швеція стала першою країною в ЄС, яка вклала в механізм Ukraine Facility додаткові гроші. Мова йде про близько 3 млрд грн, які Україна може отримати, виконуючи індикатори програми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду в Telegram.
Про фінансовий вклад Стокгольму в механізм Ukraine Facility стало відомо за підсумками зустрічі голови Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої з послом Швеції в Україні Мартіном Обергом.
Як зазначила Підласа, в масштабі дефіциту бюджету України додатковий вклад Швеції в розмірі 3 млрд гривень не є великою сумою, однак деякі потреби все ж можна перекрити.
"Це невелика сума, але це співставно, наприклад, із видатками на закупівлю шкільних автобусів (2 млрд грн заплановано на 2026) або з програмою компенсації за знищене житло (3 млрд грн)", - цитує пресслужба ВР очільницю комітету.
За її словами, вкрай важливим є те, що Швеція підтримує надання Україні "репараційного кредиту". Мова йде про пряму бюджету підтримку у розмірі до 130 млрд євро.
Механізм Ukraine Facility
Ukraine Facility - це програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 2024-2027 роки. Вона спрямована на підтримку макрофінансової стабільності, відновлення економіки, реформування її ключових секторів.
Передбачається, що протягом указаного періоду 50 мільярдів євро від ЄС буде спрямовано на фінансування держбюджету, стимулювання інвестицій, а також технічну підтримку в реалізації програми.
Кабінет міністрів України 1 серпня ухвалив зміни до плану Ukraine Facility - плану, згідно з яким країна отримує фінансову допомогу від ЄС відповідно до рівня просування реформ.
За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, ЄС у довгостроковому бюджеті на 2028-2034 роки запланував 100 мільярдів євро на підтримку України в рамках Ukraine Facility.
Що стосується репараційного кредиту, про який вище сказала Підласа - йдеться про виділення готівки Україні, отриманої від маніпуляцій із замороженими активами РФ.