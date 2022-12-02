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Україна отримала перший грант на півтора мільярда доларів від США

Фото: Україна отримала перший грант від США (Samuel Corum/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

До державного бюджету України надійшла перша частина гранту від Сполучених Штатів Америки. Україна отримала транш у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України

Загалом Україна в рамках цього гранту має отримати 4,5 мільярда доларів США, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку. Кошти були передані у межах проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Залучені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.

Нагадаємо, раніше Україна вже отримувала грант в 4,5 мільярда доларів від Сполучених Штатів Америки.

Раніше ми писали, що у Національному банку України прогнозують, що міжнародна фінансова допомога Україні до кінця року становитиме 10 млрд доларів.

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