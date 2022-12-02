Україна отримала перший грант на півтора мільярда доларів від США

До державного бюджету України надійшла перша частина гранту від Сполучених Штатів Америки. Україна отримала транш у розмірі 1,5 мільярда доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів України

Загалом Україна в рамках цього гранту має отримати 4,5 мільярда доларів США, які були надані Сполученими Штатами Америки через Цільовий фонд Світового банку. Кошти були передані у межах проекту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні".

Залучені грантові кошти буде спрямовано на забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, таких як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, ВПО, а також на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій тощо.