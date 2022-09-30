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Транш МВФ та великий пакет допомоги від США: на що розраховують в НБУ

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 10:38
Транш МВФ та великий пакет допомоги від США: на що розраховують в НБУ Фото: заступник голови НБУ Юрій Гелетій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Національному банку України прогнозують, що міжнародна фінансова допомога Україні до кінця року становитиме 10 млрд доларів. У тому числі очікується ще 4,5 млрд доларів від США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Юрія Гелетія агентству "Інтерфакс-Україна".

"Впевненості нам також додає анонсована міжнародна фінансова допомога близько 10 млрд доларів до кінця року", - сказав Гелетій

За його словами, у НБУ сподіваються на позитивне рішення щодо розширення RFI МВФ, завдяки якому Україна зможе отримати ще близько 1,4 млрд доларів у жовтні.

"Окрім цього, очікуємо на рішення по затвердженню додаткового пакету допомоги Україні на 4,5 млрд доларів від Сполучених Штатів", - додав він.

Як зазначив Гелетій, ці всі фактори допомагатимуть НБУ утримувати міжнародні резерви на достатньому рівні та зберігати офіційний курс на поточному рівні.

Нагадаємо, США виділили Україні 4,5 млрд доларів безповоротної допомоги через механізм Світового банку. Перший транш на 3 млрд доларів надійшов на День Незалежності, другий - у вересні.

Як писало РБК-Україна, цього року МВФ фінансує Україну за програмою екстреної підтримки - Rapid Financing Instrument (RFI). У березні по ній до бюджету було отримано 1,4 млрд доларів. Найближчим часом очікується другий транш на таку саму суму.

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