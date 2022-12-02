Украина получила первый грант на полтора миллиарда долларов от США

В государственный бюджет Украины поступила первая часть гранта Соединенных Штатов Америки. Украина получила транш в размере 1,5 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Украины
В целом Украина в рамках этого гранта должна получить 4,5 миллиарда долларов США, предоставленных Соединенными Штатами Америки через Целевой фонд Всемирного банка. Денежные средства были переданы в рамках проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине".
Привлеченные грантовые средства будут направлены на обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, таких как оплата жилищно-коммунальных услуг, поддержка малообеспеченных семей, детей-инвалидов и инвалидов с детства, ВПЛ, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
Напомним, ранее Украина уже получала грант в 4,5 млрд долларов от Соединенных Штатов Америки.
Ранее мы писали, что в Национальном банке Украины прогнозируют, что международная финансовая помощь Украине до конца года составит 10 млрд долларов.
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