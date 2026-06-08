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Україна отримала новий транш від ЄС: скільки грошей та куди підуть

13:24 08.06.2026 Пн
2 хв
Це вже сьомий транш фінансування
aimg Ірина Глухова
Фото: Юлія Свириденко (facebook.com KabminUA)

Україна отримала сьомий транш фінансування від Євросоюзу в межах програми Ukraine Facility. Розмір допомоги склав 2,8 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

За її словами, з урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро.

Загалом у межах механізму Ukraine Facility Україна вже отримала понад 29,4 млрд євро.

Отримані кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальної та гуманітарної сфери.

Свириденко зазначила, що це вже сьомий транш за програмою Ukraine Facility. Для його отримання Україна виконала 11 індикаторів Плану України, які охоплюють сфери державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

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Крім того, Україна достроково виконала частину умов, передбачених для наступних етапів фінансування.

"Ми вперше отримаємо додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ", - повідомила прем'єр-міністерка.

Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації.

Допомога Україні під час війни

Програму підтримки України Ukraine Facility започаткували у 2024 році. Вона передбачає фінансування до 50 млрд євро у формі грантів і позик для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України на період з 2024-го до 2027 року.

Програма має конкретний перелік структурних реформ та заходів, які мають сприяти стійкому розвитку економіки України, зеленому переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції.

Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці травня Рада ЄС затвердила виділення майже 2,8 мільярда євро для України за програмою Ukraine Facility.

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