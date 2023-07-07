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Україна отримала нові домовленості з відновлення: Шмигаль розповів про проєкти

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна сьогодні отримала нові домовленості щодо відновлення. Йдеться про проєкт з оновлення громадського транспорту й не тільки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час засідання Кабінету міністрів.

За словами Шмигаля, важливим напрямком в реалізації відновлення є тісна співпраця та координація з нашими міжнародними партнерами.

"Сьогодні маємо декілька нових домовленостей у цьому напрямку. Ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень на два проєкти, які також сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів", - пояснив прем'єр-міністр.

Як відзначив Шмигаль:

  • перший проєкт стосується оновлення громадського транспорту. Він передбачає закупівлю нових тролейбусів, трамваїв, ремонт інфраструктури та розвиток цифрових систем;
  • другий проєкт - це розвиток муніципальної інфраструктури, зокрема кошти на ремонт та модернізацію систем водо- і теплопостачання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, після звільнення територій, в рамках трансформації України, кожен регіон потребуватиме нову політику.

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Війна в УкраїніДенис Шмигаль