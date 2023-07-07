Україна отримала нові домовленості з відновлення: Шмигаль розповів про проєкти

Україна сьогодні отримала нові домовленості щодо відновлення. Йдеться про проєкт з оновлення громадського транспорту й не тільки.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова під час засідання Кабінету міністрів.

"Сьогодні маємо декілька нових домовленостей у цьому напрямку. Ухвалюємо рішення, які дадуть змогу залучити від Європейського інвестиційного банку додаткові 1,1 млрд гривень на два проєкти, які також сприятимуть розвитку та відновленню українських регіонів", - пояснив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, важливим напрямком в реалізації відновлення є тісна співпраця та координація з нашими міжнародними партнерами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента Володимира Зеленського, після звільнення територій, в рамках трансформації України, кожен регіон потребуватиме нову політику.

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