Украина получила новые договоренности по восстановлению: Шмыгаль рассказал о проектах

Украина сегодня получила новые договоренности по восстановлению. Речь идет о проекте по обновлению общественного транспорта и не только.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его слова во время заседания Кабинета министров.

"Сегодня есть несколько новых договоренностей в этом направлении. Принимаем решения, которые позволят привлечь от Европейского инвестиционного банка дополнительные 1,1 млрд гривен на два проекта, которые также будут способствовать развитию и восстановлению украинских регионов", - пояснил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, важным направлением в реализации восстановления является тесное сотрудничество и координация с нашими международными партнерами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам президента Владимира Зеленского, после освобождения территорий, в рамках трансформации Украины, каждый регион будет нуждаться в новой политике.

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