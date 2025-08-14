ua en ru
Україна отримала мільйон боєприпасів у межах чеської ініціативи, - Фіала

Четвер 14 серпня 2025 02:44
Україна отримала мільйон боєприпасів у межах чеської ініціативи, - Фіала Фото: прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Цього року Україна отримала вже мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів у межах чеської ініціативи.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, повідомляє РБК-Україна з посиланням на České noviny.

Під час віртуальної зустрічі "Коаліції рішучих" 13 серпня, глава чеського уряду відзначив координацію позицій з президентом США Дональдом Трампом.

Він також привітав той факт, що у засіданні коаліції охочих уперше взяв участь і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

"Можу також повідомити, що станом на сьогодні ми через чеську ініціативу з постачання боєприпасів цього року, вже передали в Україну один мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів", - додав Фіала.

Додамо, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що до кінця року країна планує отримати в рамках чеської ініціативи 1,8 млн артилерійських снарядів.

Відеосаміт "Коаліції рішучих"

"Коаліція рішучих" була створена 2 березня 2025 року. До неї входить група європейських країн, які погодилися надавати підтримку Україні у повномасштабній війні з Росією.

Однією з ініціатив союзників є відправка миротворчого контингенту в Україну після припинення активної фази війни.

15 серпня на Алясці відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Лідери обговорять шляхи повного припинення вогню та завершення війни.

Однак в ЄС стурбовані, що Трамп у двосторонньому форматі з Путіним може вирішити подальшу долю України та європейської безпеки.

Тож вчора, 13 серпня, лідери країн "Коаліціх рішучих" провели відеоконференцію з Трампом і обговорили ключові позиції.

Під час зустрічі Трамп підтвердив намір домовитися з Путіним про припинення вогню в Україні.

Також Україна та європейські союзники погодили з президентом США спільні принципи для завершення війни.

