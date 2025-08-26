Україна отримала більше мільйона артснарядів за чеською ініціативою

Україна отримала вже понад мільйон артилерійських снарядів від країн-учасниць ініціативи з постачання боєприпасів, створеної за ініціативою Чехії.
Про це заявив міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РАР.
Очільник відомства зазначив, що завдяки ініціативі, Україна минулого року отримала від 16 країн-учасниць 1,5 млн одиниць боєприпасів великого калібру. Загалом, до кінця поточного року кількість переданих боєприпасів сягне 1,8 млн снарядів.
"Завдяки нашій ініціативі з постачання боєприпасів, вдалося уп'ятеро зменшити перевагу російської артилерії на полі бою та сприяти утриманню українських ліній фронту", - сказав міністр.
Ліпавський додав, що припинення цієї ініціативи стало б "подарунком для Путіна".
Голова чеської дипломатії також назвав Росію найбільшою і безпосередньою загрозою.
Він нагадав, що Україна вже у березні погодилася на безумовне припинення вогню, однак Росія продовжує атакувати українську цивільну та військову інфраструктуру.
На думку глави МЗС, зусилля президента США Дональда Трампа дають до певної міри надію на завершення війни.
Ліпавський підкреслив, що територіальні питання мають вирішуватися виключно між Україною та Росією.
У лютому 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про намір зібрати в країнах-партнерах 800 тисяч артилерійських снарядів та передати їх на потреби ЗСУ.
Першу партію снарядів Україна отримала вже у червні 2024 року.
Нещодавно глава МЗС України Андрій Сибіга підтвердив, що до кінця року країна планує отримати 1,8 млн артилерійських снарядів у рамках чеської ініціативи.
Водночас, колишній чеський прем'єр-міністр та нинішній лідер опозиційного руху ANO 2011 Андрей Бабіш, має намір відмовитися від снарядної ініціативи у разі приходу до влади після парламентських виборів у Чехії восени.
Детальніше про ризик втрати підтримки України з боку Чехії, - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.