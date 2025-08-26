Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы

Глава ведомства отметил, что благодаря инициативе, Украина в прошлом году получила от 16 стран-участниц 1,5 млн единиц боеприпасов крупного калибра. До конца текущего года, общее количество переданных боеприпасов достигнет 1,8 млн снарядов.

"Благодаря нашей инициативе по поставкам боеприпасов, удалось в пять раз уменьшить преимущество российской артиллерии на поле боя и способствовать удержанию украинских линий фронта", - сказал министр.

Липавский добавил, что прекращение этой инициативы стало бы "подарком для Путина".

Глава чешской дипломатии также назвал Россию самой большой и непосредственной угрозой.

Он напомнил, что Украина уже в марте согласилась на безусловное прекращение огня, но Россия продолжает атаковать украинскую гражданскую и военную инфраструктуру.

По мнению главы МИД, усилия президента США Дональда Трампа дают в определенной степени надежду на завершение войны.

Липавский подчеркнул, что территориальные вопросы должны решаться исключительно между Украиной и Россией.