ua ru
Сб, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна отримала майже півмільярда кубометрів газу, - Нафтогаз

Новость на русском →
Україна, Субота 24 грудня 2022 05:05
Україна отримала майже півмільярда кубометрів газу, - Нафтогаз Фото: Україна отримала 450 мільйонів кубометрів газу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

НАК Нафтогаз України домовився про поставку 450 мільйонів кубометрів газу для сталого проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу НАК Нафтогаз України.

"Ми домовилися про поставку майже півмільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", - заявив глава правління компанії Олексій Чернишов.

Також він додав, що для стабільної електрогенерації, яка знаходиться під постійними обстрілами росіян, необхідно ще близько 2 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо, на саміті G7 президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідна допомога від країн "Великої сімки" у питаннях постачання газу на тлі постійних ударів росіян.

Також ми писали, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, запаси газу в нашій країні становлять 14 мільярдів кубометрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газ
NEWS
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
Дефіцит зменшується. В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми в країні
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація