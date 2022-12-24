Украина получила почти полмиллиарда кубометров газа, - Нафтогаз

НАК "Нафтогаз Украины" договорился о поставке 450 миллионов кубометров газа для постоянного прохождения зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу НАК Нафтогаз Украины.

"Мы договорились о поставке почти полмиллиарда кубов газа: 350 млн куб. м от нашего важного партнера, норвежской нефтегазовой компании Equinor, и 100 млн куб. м от авторизованных Европейским банком реконструкции и развития продавцов", - заявил глава правления компании Алексей Чернышев.

Также он добавил, что для стабильной электрогенерации, находящейся под постоянными обстрелами россиян, необходимо еще около 2 млрд. кубометров газа.