Україна отримала інформацію, що Китай постачає зброю Росії, - Зеленський

"Важлива не дуже приємна інформація. Ми нарешті отримали інформацію, що Китай постачає зброю Російській Федерації. На сьогодні ми маємо інформацію від СБУ та розвідки про порох, артилерію", - сказав Зеленський.

За його словами, більш детальна інформація про це буде оприлюднена наступного тижня.

"Особливо про дані, що ми вважаємо, що представники Китаю займаються виробництвом деякої зброї на території Росії", - додав президент.

Зеленський зазначив, що він не здивований цією інформацією, але не хотів би бачити відповідні факти. Адже у нього була розмова з китайським лідером Сі Цзіньпіном вже під час повномасштабної війни з Росією і він ставив пряме запитання щодо зброї.

"Він мені дав слово, що зброю продавати та відправляти у Росію не будуть. Але ми бачимо іншу інформацію. Але у будь-якому випадку у нас вже є факти про цю роботу Китаю і Росії на посилення їх обороноздатності. І це погані факти", - наголосив глава держави.