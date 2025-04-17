Украина получила информацию, что Китай поставляет оружие России, - Зеленский

"Важная не очень приятная информация. Мы наконец получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня мы имеем информацию от СБУ и разведки о порохе, артиллерии", - сказал Зеленский.

По его словам, более подробная информация об этом будет обнародована на следующей неделе.

"Особенно о данных, что мы считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России", - добавил президент.

Зеленский отметил, что он не удивлен этой информацией, но не хотел бы видеть соответствующие факты. Ведь у него был разговор с китайским лидером Си Цзиньпином уже во время полномасштабной войны с Россией и он задавал прямой вопрос относительно оружия.

"Он мне дал слово, что оружие продавать и отправлять в Россию не будут. Но мы видим другую информацию. Но в любом случае у нас уже есть факты об этой работе Китая и России на усиление их обороноспособности. И это плохие факты", - подчеркнул глава государства.