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Україна отримала F-16 сучасної модифікації та з новітнім обладнанням, - Чернєв

Фото: народний депутат Єгор Чернєв (sluga-narodu.com)
Автор: Тетяна Степанова

Винищувачі F-16, які Україна отримала від західних партнерів, мають сучасну модифікацію та новітнє авіаційне обладнання. Зараз Київ працює над отриманням далекобійної зброї для цих літаків, яка виробляється в Європі та США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата і заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони України Єгора Чернєва.

"В Україну надійшла перша партія літаків F-16. Далі очікуємо інші машини від країн відповідної коаліції - Нідерландів, Бельгії, Данії та Норвегії. Зараз ведеться активна робота, щоб до цієї коаліції приєдналися й інші держави, зокрема США. Передача перших бортів F-16 повинна стати стимулом для інших наших партнерів", - сказав Чернєв.

Нардеп зазначив, що так Україна зможе отримати необхідний мінімум літаків, щоб закрити наше небо й відбивати атаки окупантів ракетами, дронами й літаками. 

За його словами, серед союзників є консенсус у питанні того, що треба шукати нові можливості для збільшення бойового авіапарку й посилення України.

"Ми отримали сучасну модифікацію F-16 із новітньою авіонікою, радарами для наведення ракет на цілі тощо. Також пропрацьовуються всі можливі варіанти, щоб далі для цих машин ми отримали й далекобійну зброю, яка виробляється в Європі та США. Процес триває, і сподіваюся, що ми побачимо такі ракети в Україні", - зазначив нардеп.

Він додав, що важливим питанням залишається підготовка наших пілотів для F-16 і технічного персоналу для обслуговування цих машин на землі.

"Наразі у світі не так багато баз для цього, тому ми шукаємо можливості в різних країнах, щоб збільшити кількість наших спеціалістів", - розповів Чернєв.

Україна отримала перші F-16

Нагадаємо, наприкінці липня Україна отримала перші винищувачі F-16 від західних партнерів.

Наразі ще невідомо, скільки літаків вже в Україні, однак The Times писало, що нібито Україна отримала від Нідерландів шість літаків.

А от The Economist стверджує, що до України прибули перші 10 винищувачів F-16. Ще 10 літаків мають надійти в Україну до кінця року. Решта обіцяних бортів буде постачатися партіями вже у 2025 році.

За словами президента Володимира Зеленського, тієї кількості F-16, які вже на українській землі, поки що недостатньо, але Україна чекає на додаткові літаки від партнерів.

Детальніше про це, скільки винищувачів треба для закриття неба та чому саме F-16 потребує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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