UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Україна отримала боєприпаси, гроші на які зібрали десятки тисяч словаків

Ілюстративне фото: Україна отримала боєприпаси від словацьких донорів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україну доставили артилерійські снаряди на 4 млн євро. Гроші на закупівлю боєприпасів зібрали 70 тисяч словаків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Noviny.

Ініціатор збору коштів на боєприпаси для України Федір Блащак розповів, що шість вантажівок доставили на логістичний склад 122 тонни боєприпасів. Звідти їх забрала Україна.

Такий збір розпочався після того, як уряд Словаччини відмовився брати участь у передачі Чехії коштів на закупівлю снарядів для України.

Весь процес - від початку збору коштів і до передачі снарядів Україні - зайняв близько 4-5 місяців.

"Комусь це може здатися довгим - 4-5 місяців, але для постачання військової техніки та боєприпасів це рекордний термін. Кожна одиниця боєприпасів мала бути перевірена, і це вимагало великої кількості паперової роботи", - розповів Блащак.

При цьому він уточнив, що зі збору залишилося ще 500 тисяч євро, які використовують для закупівлі пострілів для гранатометів, їх нададуть до кінця року.

 

Що передувало

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що словаки розпочали збір коштів на боєприпаси для України. У перші дні вони змогли зібрати кілька сотень тисяч євро.

Усього за кілька тижнів їм вдалося накопичити понад 4 млн євро.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо тоді різко розкритикував таку ініціативу. Глава уряду стверджував, що йому нема чого сказати людям, які вважають, що снаряди і бомби важливіші за "хворих на рак у Словаччині".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Допомога УкраїніВійськова допомогаВійна в Україні