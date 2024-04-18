Словаки збирають гроші на зброю для України в рамках чеської ініціативи

Словаки не погодилися з позицією свого уряду щодо чеської ініціативи, і вирішили самостійно зібрати гроші на боєприпаси для України. Лише за декілька днів було зібрано майже 700 тисяч євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Eurastiv .

Уряд Словаччини не підтримав чеську ініціативу, тому словаки взяли справу у свої руки.

"Ми не можемо змиритися з тим, що наш уряд відмовляється допомагати сусідові. Давайте доведемо, що Словаччина не боягуз і знаходиться на правильному боці історії, забезпечивши державне фінансування боєприпасів. Допоможімо Україні, незважаючи на наш проросійський уряд", – пишуть на сайті організатори акції.